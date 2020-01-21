Экс-игрок сборной Украины остается в Финляндии

Новости спорта:Хавбек рассказал о продлении контракта с финским клубом.

Украинский хавбек Денис Олейник имел возможность вернуться в УПЛ, однако предпочел продлить контракт с клубом СИК, где выступал последнее время.

— У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе. Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность. Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры.

В Финляндии я подписал тоже хороший контракт по местным меркам. Но не это стало главным фактором того, чтобы дальше продолжить выступать в СИКе. Я вижу, что команда хорошо укомплектовывается. Пришел новый тренер, который в прошлом чемпионате привел КуПС к золотым медалям. Поэтому планы у нашей команды грандиозные. Я готов к этому вызову», - рассказал Олейник.

В минувшем сезоне Олейник провел в чемпионате Финляндии 25 матчей и забил 8 голов.