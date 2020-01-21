Скачать
Вторник, 21.01.2020
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Экс-игрок сборной Украины остается в Финляндии

Экс-игрок сборной Украины остается в Финляндии
20:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек рассказал о продлении контракта с финским клубом.

Украинский хавбек Денис Олейник имел возможность вернуться в УПЛ, однако предпочел продлить контракт с клубом СИК, где выступал последнее время.

— У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе. Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность. Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры.

В Финляндии я подписал тоже хороший контракт по местным меркам. Но не это стало главным фактором того, чтобы дальше продолжить выступать в СИКе. Я вижу, что команда хорошо укомплектовывается. Пришел новый тренер, который в прошлом чемпионате привел КуПС к золотым медалям. Поэтому планы у нашей команды грандиозные. Я готов к этому вызову», - рассказал Олейник.

Ярмоленко пропустит 3 недели

В минувшем сезоне Олейник провел в чемпионате Финляндии 25 матчей и забил 8 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Сборная Украины, Финляндия, Денис Олейник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промах года: Соль опозорился в матче Динамо (Видео)
02 Украинский тренер назвал команду с самым сильным составом в мире
03 Хорватский гигант зовет на бой Усика
04 Как строится новый Дворец спорта в Ровно
05 Миколенко и Русин принесли Динамо победу над Нефтчи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь