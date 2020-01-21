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Клуб Бекхэма заинтересован в приобретении Агуэро

Клуб Бекхэма заинтересован в приобретении Агуэро
22:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэвид Бэкхэм нуждается в звездном форварде из Манчестера.

Клуб MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает The Sun.

По информации источника, 31-летний аргентинский футболист готов рассмотреть предложение клуба MLS. Соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитано до 2021 года.

В нынешнем сезоне Агуэро принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Напомним, «Интер Майами» в следующем году дебютирует в MLS. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года. Ранее сообщалось об интересе «Интера» к двум игрокам «Зенита».

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, МЛС, АПЛ, Серхио Агуэро, Чемпионат Англии.
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