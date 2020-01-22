В Нидерландах фанаты оригинально спасли свою команду от гола (Видео)

Новости спорта:Матч второго дивизиона Нидерландов отличился курьезным случаем.

Бреда и Йонг АЗ встречались в матче первого дивизиона чемпионата Нидерландов.

Во время одного из эпизодов футболисты команды гостей бросились в опасную атаку, а в это время болельщики Бреды выбросили на поле второй мяч. Йонг забил, но судья не смог засчитать гол, поскольку в этот момент на поле находились два мяча.

Гости разъяренно накинулись на арбитра, но гол был забит с явным нарушением правил.

Видео курьезного момента:

Однако, стоит отметить, что хитрость болельщиков Бреды таки позволила их команде добыть очки в этом матче. Бреда легко выиграла противостояние забив 3 гола во втором тайме, пропустив один под занавес встречи.