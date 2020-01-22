Аталанта хочет избавиться от звездного футболиста

Новости спорта:Центральный защитник Аталанты Андреа Мазьелло вскоре перейдет в Дженоа.

Центральный защитник Аталанты Андреа Мазьелло вскоре перейдет в Дженоа, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Грифоны предлагают за 33-летнего Мазьелло 2 миллиона евро. Ранее к нему проявлял интерес другой клуб из Генуи — Сампдория.

Мазьелло выступает за Аталанту с 2011 года. Ранее он также играл за Луккезе, Ювентус, Авеллино, Сиену, Бари, а в период с 2007 по 2008 год уже защищал цвета Дженоа.

В нынешнем сезоне центрбек провел за бергамасков 12 матчей во всех турнирах. Напомним, за Аталанту выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Взамен Мазьелло Аталанта близка к подписанию защитника Бордо и молодежной сборной Италии Рауля Белланову.

В данный момент бергамаски занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, Дженоа находится на 20-м месте.