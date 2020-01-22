Моуриньо опроверг конфликт с Роузом

Новости спорта:Жозе Муориньо прокомментировал ситуацию с проблемными игроками команды.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Муориньо прокомментировал ситуацию с проблемными игроками команды.

Так, наставник рассказал, что Кристиан Эриксен, которого СМИ переводят в Интер, примет участие в матче с Норвичем.

"Он будет в заявке на матч и будет играть", - сказал Моуиринью.

Что касается недавнего конфликта с Дэнни Роузом, то "особенный" и вовсе опроверг эту информацию.

"Между мной и Денни нет конфликта. Я не знаю, что вы имеете в виду под напряжением в воздухе, у меня нет с ним никаких проблем", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Роуз устроил Моуринью скандал на тренировке из-за непопадания в заявку на матч.