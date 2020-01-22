Бавария арендовала футболиста Реала

Новости спорта:Альваро Одриосола совершил трансфер в Баварию.

Защитник Реала Альваро Одриосола совершил трансфер в Баварию. Испанец будет выступать за мюнхенский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт Баварии.

"Мы уверены, что Альваро Одриосола поможет нашей команде. Рады, что нашли такого фулбэка", - заявил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Отметим, что Одриосола выступал за Реал с 2018 года. Но футболист не смог закрепиться в клубе, проиграв конкуренцию у Дани Карвахаля.

Ранее сообщалось, что Бавария готова продать своего лидера.