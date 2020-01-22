СМИ: Динамо не платит зарплату звездному легионеру

Новости спорта:Динамо должно защитнику Карлосу Самбрано зарплату за несколько месяцев.

Динамо должно защитнику Карлосу Самбрано зарплату за несколько месяцев, о чем сообщает портал TyCsports.com.

Самим перуанцем интересуется Бока Жуниорс, которому Карлоса посоветовал тренер сборной Перу Рикардо Гарека.

Помимо возможного перехода в Аргентину, Самбрано интересен клубам из чемпионата МЛС: его хотят видеть в своем составе Лос-Анджелес Гэлакси и Орландо Сити.

В январе, по сообщениям прессы, Самбрано был близок к переходу в Альянсу Лиму, ради чего был готов пойти на снижение зарплаты.

Самбрано стал футболистом Динамо в 2018 году, но не провел за первую команду киевлян ни одного матча и год отыграл в аренде за Базель.