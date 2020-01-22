Бунт на корабле?: лидеры Тоттенхэма недовольны устаревшими методами тренировок Моуринью

Новости спорта:Игроки лондонского клуба недовольны занятиями Жозе Моуринью.

Среди игроков "Тоттенхэм Хотспур" растёт недовольство главным тренером Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, в стане "шпор" обеспокоены тем, что команда не может выиграть в чемпионате Англии уже четыре матча кряду. В частности, некоторые из ведущих футболистов "Тоттенхэма" разочарованы игрой, которую ставит португальский специалист, и тренировками под его руководством.

В команде занятия считают устаревшими и слишком примитивными в сравнении с работой, которая проделывалась при предыдущем наставнике — Маурисио Почеттино.

В последних четырёх матчах АПЛ "Тоттенхэм" дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В турнирной таблице чемпионата "шпоры", набрав в 23 матчах 31 очко, занимают 8-е место.