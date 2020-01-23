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Ювентус выбил Рому из Кубка Италии

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Ювентус выбил Рому из Кубка Италии
07:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Римляне заиграли активнее во второй половине встречи, но спасти матч после первотаймовых 0:3 уже не смогли.

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Через 12 минут полузащитник Родриго Бентанкур упрочил преимущество хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма третий гол забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В начале второго тайма, на 50-й минуте, голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино».

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Ювентус – Рома 3:1

Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Куадрадо, 45+2 – Буффон, 50 (автогол)

Ювентус: Буффон – Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) – Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.

Рома: Пау Лопес – Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) – Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) – Калинич.

Предупреждения: Игуаин, Матюиди — Кристанте.

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ФК Рома, ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта.
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