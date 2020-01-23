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Четверг, 23.01.2020
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Лестер дома уверенно разгромил Вест Хэм без Ярмоленко (Видео)

Лестер дома уверенно разгромил Вест Хэм без Ярмоленко (Видео)
08:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лисы прервали серию из двух поражений кряду в АПЛ.

Лестер на домашней арене в матче 24-го тура АПЛ уверенно справился с Вест Хэмом — 3:1.

В первой половине игры хозяева сделали солидный задел для победы. Сперва красивую комбинацию Лестера завершил Барнс, замкнув прострел Перейры, а уже в компенсированное время оба футболиста обменялись местами — в этот раз англичанин стал автором голевой передачи, а португалец отметился голом.

Отметим, что в первом тайме Лестер из-за травм потерял сразу двух игроков — полузащитника Менди и нападающего Варди.

После перерыва Лестер также отметился двумя голами — дубль на счету испанца Переса. Вест Хэм сумел провести лишь «мяч престижа» в исполнении Нобла.

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Лисы остались на третьем месте, набрав 48 очков. Вест Хэм занимает 17 позицию в турнирной таблице АПЛ — команда Дэвида Мойеса имеет в активе 23 очка.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии.
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