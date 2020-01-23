"Я уже слишком стар для этого": Клопп высказался касательно соцсетей

Новости спорта:Юрген Клопп не понимает, "почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо или плохо в данный момент".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своём отношении к социальным сетям.

"Я их не понимаю, соцсети. Для чего вообще это делать? Возможно, когда-нибудь в будущем я обращу на это внимание, но сейчас этого не представляю. Я не понимаю, почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо или плохо в данный момент. Но это проблема, вероятно, моего поколения. Я уже слишком стар для этого", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

"Ливерпуль" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Юргена Клоппа в активе 64 очка в 23 турах. Следующий матч мерсисайдцы проведут в гостях сегодня, 23 января, с "Вулверхэмптоном".

"Ливерпуль" имеет преимущество над ближайшим преследователем в 13 очков, при этом имея игру в запасе.