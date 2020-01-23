Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча

Новости спорта:Киевляне уверенно переиграли соперников, проведя четыре безответных мяча.

Игроки Динамо уверенно разобрались с клубом Вардар из Северной Македонии, сообщает официальный сайт киевской команды.

Преимущество динамовцев было ощутимым, особенно в первом тайме. Благодаря точным ударам Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука киевляне имели двойной перевес уже на седьмой минуте. До перерыва также удалось отличиться Миккелю Дуэлунду. Под занавес поединка с пенальти забил Назарий Русин.

Динамо - Вардар (Скопье, Северная Македония) 4:0

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуэлунд, 30, Русин, 87 (с пенальти).

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук (К), Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль.

Динамо (2 тайм): Нещерет, Шабанов (К), Попов, Миколенко, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цитаишвили, Русин.

Вардар (стартовый состав): Гачевски, Тошевски, Найдовски, Новак, Мичевски, Адем Али, Брдаровски, Леовигилдо, Аврамовски, Цветановски, Джэмаль Ибиши.

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов — Найдовски..