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Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко

Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
07:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду лондонским клубом в зимнее трансферное окно.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, скорее всего, не будет продан или отдан в аренду лондонским клубом в зимнее трансферное окно. Об этом Sport Arena сообщил источник в Лондоне.

Вест Хэм не планирует продавать Андрея Ярмоленко в январе. В настоящее время Андрей находится в лазарете около трех недель и будет проходить восстановление в течение еще трех недель. В связи с этим украинский полузащитник вряд ли сможет пройти медицинское обследование в новом клубе, даже если бы его продали или отдали в аренду.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Англии закрывается через неделю, 31 января 2020 года.

Напомним, главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес сообщил, что Андрей Ярмоленко пропустит еще три недели. Украинец продолжает восстановление после травмы бедра.

Ранее Мойес заявлял, что Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро. Наставник надеялся, что вингер вскоре вернется в общую группу команды.

В декабре 2019 года сообщалось, что Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против Саутгемптона (1:0).

Ранее сообщалось, что Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. Вест Хэм якобы намерен был продать украинца как минимум за 20 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм в АПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Вест Хэм идет на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ, от зоны вылета Молотобойцев отделяет лишь лучшая по сравнению с Борнмутом и Уотфордом разница мячей.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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