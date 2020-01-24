Ливерпуль добыл тяжелую победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:Ливерпуль на выезде обыграл Вулверхэмптон в заключительном матче 24-го тура АПЛ.

Ливерпуль на выезде обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:1 в заключительном матче 24-го тура АПЛ.

Гости вышли вперед уже на 8-й минуте матча. Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон замкнул подачу Трента Александра-Арнолда с углового.

Вулверхэмптон отыгрался в начале второго тайма усилиями Рауля Хименеса. На 84-й минуте Роберто Фирмино принес Ливерпулю победу.

Обзор матча:

Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 16 очков. Команда Юргена Клоппа еще не проигрывала в текущем розыгрыше чемпионата Англии — 22 победы и 1 ничья. Вулверхэмптон идет на 7-й позиции.

В следующем матче 26 января Ливерпуль сыграет против Шрусбери Таун в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Вулверхэмптон 1 февраля встретится с Манчестер Юнайтед в поединке 25-го тура АПЛ.