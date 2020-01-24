Десна подписала капитана сборной Эстонии

Новости спорта:Защитник сборной Эстонии и Флоры Йоонас Тамм перешел в Десну.

Защитник сборной Эстонии и Флоры Йоонас Тамм перешел в Десну, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

27-летний центрбек подписал контракт с четвертой командой УПЛ до лета 2021 года с правом продления соглашения еще на один сезон.

Йоонас Тамм уже присоединился к новым партнерам в Десне на учебно-тренировочном сборе команды Александра Рябоконя в Турции.

Первую половину нынешнего сезона Тамм провел в норвежском Лиллестреме на правах аренды из эстонской Флоры, сыграв в 15 поединках чемпионата Норвегии.

Ранее тренер Десны Александр Рябоконь анонсировал, что всего на сборах к Десне присоединится сразу два игрока из стран Балтии.

Ранее той зимой Десна усилилась еще четырьмя футболистами — полузащитниками Леваном Арвеладзе, Андреем Тотовицким и Алексеем Гуцуляком, нападающим Филиппом Будковским.

Десна ушла на зимний перерыв на четвертой позиции Favbet Лиги. От идущего на втором месте Динамо команда Рябоконя отстает на три очка.

В первом матче после возобновления чемпионата Украины Десна 23 февраля на выезде сыграет против Шахтера.