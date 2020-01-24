Реал намеревался подписать звезду Ман Сити

Новости спорта:Давид Сильва в интервью AS рассказал, что Реал неоднократно хотел его подписать.

Полузащитник английского Манчестер Сити Давид Сильва в интервью AS рассказал, что Реал неоднократно хотел его подписать.

"Реал неоднократно пытался подписать меня, но я отказывал им. Пока мне не исполнилось 14 лет я играл в своем родном городе", - признался Сильва.

Однако, переход хавбека в стан "сливочных" однажды мог состоятся. Будучи подростком Давид прошел просмотр в команде, но отец не разрешил ему переезжать в Мадрид.

За свою карьеру Сильва успел поиграть в Эйбаре, Сельте и Валенсии, из которой перебрался в Манчестер Сити за 29 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал не подписал Сильву в 2010 году из-за пристрастия к алкоголю и вечеринкам.