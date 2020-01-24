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Герта переманила таланта Лиона

Герта переманила таланта Лиона
10:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Французский талант Люка Тузар вскоре переберется в стан берлинской Герты.

Полузащитник Лиона Люка Тузар вскоре переберется в стан берлинской Герты, клубы уже согласовали переход, сообщает L’Equipe. Хавбек подпишет контракт с немцами до 2025 года.

По информации издания, 22-летний француз перейдет в Герту за 25 миллионов евро, однако Тузар присоединится к новым партнерам лишь в конце нынешнего сезона, а пока же он продолжит играть за Лион на правах аренды.

Ранее Герта уже предлагала за трансфер 22-летнего француза 20 миллионов евро, однако такая сумма не устроила Лион.

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В нынешнем сезоне Люка Тузар провел 28 матчей в составе Лиона во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

Герта на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы Бундеслиги, а Лион идет седьмым в рамках Лиги 1.

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Футбол, ФК Тулуза, Новости футбола, Люка Тузар.
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