Герта переманила таланта Лиона

Новости спорта:Французский талант Люка Тузар вскоре переберется в стан берлинской Герты.

Полузащитник Лиона Люка Тузар вскоре переберется в стан берлинской Герты, клубы уже согласовали переход, сообщает L’Equipe. Хавбек подпишет контракт с немцами до 2025 года.

По информации издания, 22-летний француз перейдет в Герту за 25 миллионов евро, однако Тузар присоединится к новым партнерам лишь в конце нынешнего сезона, а пока же он продолжит играть за Лион на правах аренды.

Ранее Герта уже предлагала за трансфер 22-летнего француза 20 миллионов евро, однако такая сумма не устроила Лион.

В нынешнем сезоне Люка Тузар провел 28 матчей в составе Лиона во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.

Герта на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы Бундеслиги, а Лион идет седьмым в рамках Лиги 1.