Арсенал придумал хитрый способ заполучить Матвиенко

Новости спорта:Украинец Николай Матвиенко все ближе к переходу в лондонский Арсенал.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко все ближе к переходу в лондонский Арсенал, ведь Канониры предлагают Горнякам 26,5 миллионов фунтов, сообщает Zbirna.com.

Однако, англичане не намерены выплачивать всю сумму сразу и пытаются договориться с Шахтером об аренде Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будет прописано обязательство выкупа за 22 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что Шахтер оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Юрий Данченко, агент Матвиенко, заявлял, что Арсенал намерен завершить трансфер украинца до 1 февраля, когда в Англии закрывается трансферное окно. Отметим, что защитник Шахтера также попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Действующий контракт Матвиенко с Горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Арсенал находится на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. От зоны Лиги чемпионов Канониров отделяет 10 очков. Шахтер уверенно возглавляет Favbet Лигу, опережая Динамо на 14 очков.