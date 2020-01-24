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Замена Русину: Заря подписала черногорского форварда

Замена Русину: Заря подписала черногорского форварда
12:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Михайло Перович подписал контракт на 2,5 года с луганской Зарей.

Черногорский нападающий Михайло Перович подписал контракт на 2,5 года с луганской Зарей, сообщает Vijesti.me.

«Рад стать частью Зари. Надеюсь в Заре забивать как можно больше голов. УПЛ — новый вызов для меня, здесь высокие требования к игрокам», — сказал Перович.

Ранее сообщалось, что черногорец находится на просмотре в команде Виктора Скрипника.

В начале января Перович покинул Будучность. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 18 матчей за черногорский клуб, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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В зимнее трансферное окно Заря подписала двух новичков — латвийского полузащитника Андрейса Цыганикса и хавбека Ловро Цвека из Хорватии.

На зимний перерыв Заря ушла на третьем месте Favbet Лиге с отставанием от Динамо в два очка. Первый матч после возобновления чемпионата Украины луганчане проведут 22 января на выезде против Мариуполя.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Михайло Перович.
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