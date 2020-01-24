Тоттенхэм в экстренном порядке нашел замену Кейну

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13:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Тоттенхэм предложил Реалу Сосьедад 10 миллионов фунтов за бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Тоттенхэм предложил Реалу Сосьедад 10 миллионов фунтов за бразильского нападающего Виллиана Жозе, сообщает The Guardian.

В контракте форварда прописана клаусула 70 миллионов евро, однако сами испанцы понимают, что на фоне результатов Жозе достичь ее будет маловероятно. Однако Сосьедад надеется получить за него сумму большую, чем предлагают Шпоры, около 21 миллиона фунтов.

Бразильца хочет видеть в своей команде тренер лондонцев, Жозе Моуриньо, называя его своей главной трансферной целью в январе. Игрок уже сообщил Сосьедаду о своем желании покинуть клуб и временно не попадает в заявку команды до «прояснения ситуации».

Шпоры заинтересовались бразильцем после того, как стали известны сроки восстановления основного нападающего команды Харри Кейна, который из-за травмы бедра не сыграет до апреля.

В текущем сезоне Виллиан Жозе да Силва сыграл в 20 матчах Реала Сосьедад, забив 8 мячей.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Виллиан Жозе.
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