Гранада арендует капитана сборной Испании

Центральный защитник мадридского Реала Хесус Вальехо до конца нынешнего сезона будет играть за Гранаду на правах аренды, сообщает официальный сайт Галактикос.
Первую половину сезона 23-летний испанец провел в Вулверхэмптоне, но был досрочно возвращен из аренды. Он провел всего лишь 3 матча в рамках АПЛ за Волков.
Хесус Вальехо — воспитанник Сарагосы, перешедший в Реал в 2015 году. Ранее также выступал за франкфуртский Айнтрахт.
Напомним, этой зимой из-за малого количества игровой практики из Реалом из аренды в Вальядолид также был возвращен украинский кипер Андрей Лунин, который вторую часть сезона проведет в Реал Овьедо.
Сообщалось, что в мадридском клубе решили создать специальный отдел, который будет заниматься арендами игроков.
Гранада находится на десятом месте турнирной таблицы Примеры, Реал занимает вторую строчку, уступая Барселоне лишь по дополнительным показателям.