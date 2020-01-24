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Гранада арендует капитана сборной Испании

Гранада арендует капитана сборной Испании
13:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хесус Вальехо до конца нынешнего сезона будет играть за Гранаду на правах аренды.

Центральный защитник мадридского Реала Хесус Вальехо до конца нынешнего сезона будет играть за Гранаду на правах аренды, сообщает официальный сайт Галактикос.

Первую половину сезона 23-летний испанец провел в Вулверхэмптоне, но был досрочно возвращен из аренды. Он провел всего лишь 3 матча в рамках АПЛ за Волков.

Хесус Вальехо — воспитанник Сарагосы, перешедший в Реал в 2015 году. Ранее также выступал за франкфуртский Айнтрахт.

Напомним, этой зимой из-за малого количества игровой практики из Реалом из аренды в Вальядолид также был возвращен украинский кипер Андрей Лунин, который вторую часть сезона проведет в Реал Овьедо.

Сообщалось, что в мадридском клубе решили создать специальный отдел, который будет заниматься арендами игроков.

Гранада находится на десятом месте турнирной таблицы Примеры, Реал занимает вторую строчку, уступая Барселоне лишь по дополнительным показателям.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Хесус Вальехо.
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