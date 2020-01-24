Зинченко: Я лучший игрок Ман Сити

Новости спорта:Александр Зинченко в шоу Football Daily рассказал о своей схожести с одноклубником Кевином де Брюйне.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в шоу Football Daily рассказал о своей схожести с одноклубником Кевином де Брюйне.

"В Манчестере меня часто путают с Де Брюйне. Иногда люди видят меня сзади, и кричат: "О, Кевин!". Затем я поворачиваюсь, они видят мое лицо, и я слышу: "Вот дер*мо".

Был задан вопрос и касательно вокальных данных украинца, в частности опубликованного в его соцсетях реп-клипа еще времен выступлений за Уфу.

"Это была шутка. Люди не поняли, все начали говорить о том типа рэпе. Это была шутка, обещаю, что первый и последний раз".

В интервью Зинченко вспомнил, как заставлял Стерлинга лаять.

"Я обыграл его в теннисбол. Не обыграл, а просто уничтожил. Без сомнений, я лучший игрок в теннисбол в Ман Сити. Возможно, Марез где-то возле моего уровня, но нет", - отметил украинец.