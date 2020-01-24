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Пятница, 24.01.2020
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Зинченко: Я лучший игрок Ман Сити

Зинченко: Я лучший игрок Ман Сити
13:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александр Зинченко в шоу Football Daily рассказал о своей схожести с одноклубником Кевином де Брюйне.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в шоу Football Daily рассказал о своей схожести с одноклубником Кевином де Брюйне.

"В Манчестере меня часто путают с Де Брюйне. Иногда люди видят меня сзади, и кричат: "О, Кевин!". Затем я поворачиваюсь, они видят мое лицо, и я слышу: "Вот дер*мо".

Был задан вопрос и касательно вокальных данных украинца, в частности опубликованного в его соцсетях реп-клипа еще времен выступлений за Уфу.

"Это была шутка. Люди не поняли, все начали говорить о том типа рэпе. Это была шутка, обещаю, что первый и последний раз".

В интервью Зинченко вспомнил, как заставлял Стерлинга лаять.

"Я обыграл его в теннисбол. Не обыграл, а просто уничтожил. Без сомнений, я лучший игрок в теннисбол в Ман Сити. Возможно, Марез где-то возле моего уровня, но нет", - отметил украинец.

 

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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