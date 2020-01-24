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Шевченко поблагодарил клубы УПЛ

Шевченко поблагодарил клубы УПЛ
15:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Шевченко отреагировал на изменения регламента турнира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение клубов УПЛ изменить регламент чемпионата ради подготовки национальной команды к Евро-2020.

"Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной".

"Теперь я надеюсь на положительное решение и Исполкома УАФ. Моя просьба прежде всего было связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной".

УПЛ изменила календарь ради сборной Украины

"Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне", — цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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