Люксембургский нападающий Динамо переберется в Японию

Новости спорта:Форвард киевского Динамо Жерсон Родригеш перейдет в японский клуб.

24-летний форвард киевского "Динамо"и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Минувшим летом "Динамо"выкупило Родригеша у японского клуба "Джубило Ивата"за €2 миллиона. В текущем сезоне Жерсон провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,8 миллиона. Контракт Родригеша с "Динамо"рассчитан до лета 2024-го года.

В активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.