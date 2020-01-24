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Люксембургский нападающий Динамо переберется в Японию

Люксембургский нападающий Динамо переберется в Японию
15:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Форвард киевского Динамо Жерсон Родригеш перейдет в японский клуб.

24-летний форвард киевского "Динамо"и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Минувшим летом "Динамо"выкупило Родригеша у японского клуба "Джубило Ивата"за €2 миллиона. В текущем сезоне Жерсон провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,8 миллиона. Контракт Родригеша с "Динамо"рассчитан до лета 2024-го года.

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В активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жерсон Родригеш.
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