Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая видео-трансляция товарищеского матча Динамо - Хайдук.

В пятницу, 24 января, киевское "Динамо" проведет четвертый поединок в 2020 году.

После победы над "Вардаром" из Северной Македонии (4:0), киевляне встретятся с хорватским "Хайдуком". Матч пройдет на стадионе отеля "Gloria Sports Arena Belek", начало – в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видео-трансляция матча:

Игра состоится в рамках турнира "Gloria Cup". В очном противостоянии команды разыграют главный приз соревнований (хорватский клуб также победил "Вардар", но с более скромным счетом – 3:1).