Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча

Поединок "бело-синих" с хорватским клубом "Хайдук" завершился минимальным поражением "бело-синих" - 0:1, сообщает.
Киевляне пропустили мяч на последней, 90-й минуте спарринга после результативной атаки балканцев, которую завершил точным ударом 19-летний защитник "Хайдука" Стипе Радич.
Следующий товарищеский поединок динамовцев на турецком сборе состоится 27 января с белорусским "Динамо" (Брест). 28 января команда Алексея Михайличенко сойдется с "Кайратом" (Казахстан).
Первый сбор "Динамо" продлится до 28 января. Вновь в Турцию для завершающего этапа подготовки к сезону "бело-синие" вернутся 2 февраля.