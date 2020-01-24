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Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча

Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе 2020 году в Белеке (Турция).

Поединок "бело-синих" с хорватским клубом "Хайдук" завершился минимальным поражением "бело-синих" - 0:1, сообщает.

Киевляне пропустили мяч на последней, 90-й минуте спарринга после результативной атаки балканцев, которую завершил точным ударом 19-летний защитник "Хайдука" Стипе Радич.

Следующий товарищеский поединок динамовцев на турецком сборе состоится 27 января с белорусским "Динамо" (Брест). 28 января команда Алексея Михайличенко сойдется с "Кайратом" (Казахстан).

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Первый сбор "Динамо" продлится до 28 января. Вновь в Турцию для завершающего этапа подготовки к сезону "бело-синие" вернутся 2 февраля.

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