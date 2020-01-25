Скачать
Суббота, 25.01.2020
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Паркер: Джошуа выдал идеальное для себя выступление
Паркер: Джошуа выдал идеальное для себя выступление
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча
Динамо уступило Хайдуку: видеообзор матча

Тоттенхэм получит за своего лидера 20 миллионов евро

Тоттенхэм получит за своего лидера 20 миллионов евро
07:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Серии А.

Сделка окончательно не согласована, но практически нет сомнений, что Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Интере, сообщает The Telegraph и журналист Джанлука Ди Марцио.

Тоттенхэм получит за своего футболиста 20 миллионов евро, также в сделку будет включены бонусы.

Интер ожидает финального "сигнала" со стороны "шпор" и готовится закрыть сделку. Ожидается, что после выходных датчанин пройдет медицинский осмотр в расположении "нерадзурри".

Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами

Ранее сообщалось, что в гонку за Кристианом Эриксеном включилась каталонская Барселона, однако, по всей видимости, Интеру удалось опередить конкурентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
05 Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь