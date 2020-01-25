Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)

Новости спорта:Гол Анте Ребича принес команде Стефано Пьоли тяжелую победу над "ласточками" (1:0).

В матче-открытии 21-го тура Серии А один из аутсайдеров чемпионата Брешия принимала начинающий подавать признаки жизни Милан. Алленаторе "дьяволов" Стефано Пьоли более-менее определился с постоянным стартовым составом команды, обойдясь без сюрпризов и на отчетный поединок. Первые минуты встречи проходили в сдержанной манере, команды некоторое время присматривали друг к другу, после чего хозяева забрали мяч под свой контроль. "Ласточки" провели несколько содержательных атак, однако не довели их до ударов по воротам, так что Дж. Доннарумма пребывал без серьезной работы.

Брешия - Милан 0:1

Гол: Ребич, 71

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Дессена (Ндой, 70) — Ромуло — Айе (Альфредо Доннарумма, 78), Торрегросса

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Крунич, 77) — Ибрагимович, Леау (Ребич, 58)

Предупреждения: Сабелли, Скрабб — Кьер, Эрнандес, Конти, Беннасер

Со временем миланцы перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Беннасер был близок к забитому голу, плотно пробив по воротам из-за пределов штрафной площади, но его удару совсем немного не хватило точности. Вскоре после этого Йоронену пришлось спасать свою команду после удара Ибрагимовича головой. Подопечные Пьоли много владели мячом на чужой половине поля, попутно зарабатывая немало штрафных, но их подачи ни к чему не приводили.

Брешия выдержала натиск со стороны соперника, после чего забрала мяч себе, и могла повести в счете. Айе прицельно пробил головой после подачи Сабелли, но Дж. Доннарумма вытащил мяч из ближнего угла. Немного позднее Милан был очень близок к забитому голу – Эрнандес сделал все для того, чтобы Ибрагимович забил, но Златан умудрился не попасть по воротам с нескольких метров. До завершения первого тайма на поле не произошло больше ничего выдающего, так что команды отправились на перерыв, так и не открыв счет.

Вторая половина встречи, как и первая, началась очень спокойно. Команды заново присматривались друг другу, после чего Брешия снова завладела инициативой. Торрегросса едва не забил красивый гол, эффектно пробив в падении, после чего мяч просвистел рядом со штангой. Через несколько минут тот же Торрегросса таки отправил мяч в сетку ворот, но гол не был засчитан из-за офсайда. В течение нескольких последующих минут капитан хозяев еще дважды опасно пробивал по воротам, но Дж. Доннарумма в обоих случаях был надежен на линии.

Практически сразу же после этого "дьяволы" забрали мяч себе, вскоре едва не забив. Чалханоглу прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удару совсем немного не хватило точности. Миланцы продолжали оказывать давление на владения Йоронена и таки добились своего. На 71-й минуте вышедший на замену Ребич снова выступил в роли джокера, затолкав мяч в ворота после прострела Ибрагимовича и отскока от Чансельора — 0:1. Поведя в счете, гости продолжили атаковать, но вместо второго забитого гола едва не пропустили — Ндой пробил по воротам из выгодной позиции безо всякого сопротивления, но Дж. Доннарумма снова выручил своих защитников.

Несмотря на то, что "бьянкоадзурри" много владели мячом, опасные атаки проводил исключительно Милан. В завершении одной из низ Кастильехо даже отправил мяч в ворота, но их взятие не было засчитано из-за офсайда у Ибрагимовича. Чуть позже Эрнандес едва не забил еще один красивый гол, протащив мяч через половину поля и затем пробив по воротам — Йоронен был бессилен, но ему на помощь пришла перекладина. В оставшиеся до финального свистка минуты подопечным Корини не удалось создать даже подобие финального штурма, так что гости уверенно довели матч до логического завершения. Ребич принес "дьяволам" вторую победу кряду после выхода на замену, а его команда продолжила свою победную серию, хотя бы на время забравшись в зону Лиги Европы.

В 22-м туре Брешия отправится в гости к Болонье, а Милан примет Верону.