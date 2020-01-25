Скачать
Суббота, 25.01.2020
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)
Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)

"Дал слово": Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы

"Дал слово": Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы
09:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы.

По словам экс-футболиста, должность наставника национальной команды Венесуэлы ему предложил президент страны Николас Мадуро.

"Мадуро предложил мне возглавить сборную Венесуэлы, но я сказал ему, что дал слово своему клубу", — приводит слова Марадоны Clarin.

Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима" в 2019 году. На данный момент команда Марадоны занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 15 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является "Ривер Плейт", набравший 30 очков в 16 матчах.

Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило

Марадона работал в таких командах, как "Расинг", "Аль-Васл", "Аль-Фуджайра", "Дорадос", а также возглавлял сборную Аргентины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диего Марадона, Футбол, Новости футбола, Сборная Венесуэлы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
05 Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь