"Дал слово": Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы

Новости спорта:Главный тренер аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы.

По словам экс-футболиста, должность наставника национальной команды Венесуэлы ему предложил президент страны Николас Мадуро.

"Мадуро предложил мне возглавить сборную Венесуэлы, но я сказал ему, что дал слово своему клубу", — приводит слова Марадоны Clarin.

Марадона стал главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима" в 2019 году. На данный момент команда Марадоны занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 15 очков в 17 матчах. Лидером соревнований является "Ривер Плейт", набравший 30 очков в 16 матчах.

Марадона работал в таких командах, как "Расинг", "Аль-Васл", "Аль-Фуджайра", "Дорадос", а также возглавлял сборную Аргентины.