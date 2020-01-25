Компани звал Ван Перси в Андерлехт

Новости спорта:Экс-нападающий Манчестер Юнайтед мог продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

Робин ван Перси завершил карьеру игрока в конце прошлого сезона, но Венсан Компани пытался изменить решение нападающего приглашением в Фейеноорд после своего прощального матча.

"Это был чудесный вечер. Наслаждались игрой с лучшими игроками прошлого. На 70-й минуте у меня уже была боль по всему телу, но я не хотел покидать поле. На следующий день Компани позвонил мне. Он был убежден, что я могу принести пользу Андерлехту.

Я расценил это как хороший комплимент, но я проснулся в то утро с болью в икрах и знал, что не должен начинать карьеру снова", — приводит слова ван Перси HLN.

Напомним, что тот поединок завершился результативной ничьей 2:2, Робин ван Перси отметился одним из голов.