Скачать
Суббота, 25.01.2020
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге

Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)

Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
10:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команда Бабича показала хорошую игру против белорусов, но победить не сумела.

Мариуполь в товарищеском матче на сборах в Турции сыграл вничью с действующим чемпионом Беларуси Динамо-Брест.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного противостояния:

Динамо Брест - Мариуполь 2:2

Голы: Милевский, 41, Кривец, 49 – Кулаков, 21, Библик, 57.

Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)

Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук.

Мариуполь (2-й тайм): Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 79).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Динамо Брест - Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие
05 Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь