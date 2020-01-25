Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)

Мариуполь в товарищеском матче на сборах в Турции сыграл вничью с действующим чемпионом Беларуси Динамо-Брест.
Вашему вниманию видео голов и обзор данного противостояния:
Динамо Брест - Мариуполь 2:2
Голы: Милевский, 41, Кривец, 49 – Кулаков, 21, Библик, 57.
Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук.
Мариуполь (2-й тайм): Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 79).