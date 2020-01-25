Скачать
Суббота, 25.01.2020
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Прометей единолично возглавил баскетбольную Суперлигу Украины
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге

Арсенал нашел альтернативу Матвиенко в Бразилии

Арсенал нашел альтернативу Матвиенко в Бразилии
11:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Канониры" могут подписать Пабло Мари для усиления центра защиты.

Арсенал близок к подписанию испанского центрбека Пабло Мари из Фламенго, сообщает ESPN Brazil.

26-летний игрок лишь прошлым летом перебрался в стан чемпиона Бразилии из Манчестер Сити, проведя 30 поединков, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Источник утверждает, что Пабло Мари уже отправился в Англию для согласования контракта и прохождения медицинского обследования.

Стоимость защитника согласно авторитетному порталу Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)

Напомним, что интерес "канониров" приписывали к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко, но "горняки" затребовали за него 35 миллионов евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пабло Мари.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)
05 Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь