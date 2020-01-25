Барселона подпишет 17-летнего защитника

Новости спорта:Ян Коуто в будущем присоединится к Барселоне.

"Барселона"согласовала трансфер защитника "Коритибы" Яна Коуто, сообщает Sport.es.

По информации источника, переход 17-летнего бразильского футболиста обойдёт каталонскому клубу в € 5 млн. Отмечается, что до июня 2020 года, пока игроку не исполнится 18 лет, Коуто будет выступать за "Коритибу". Данная мера поможет "Барселоне"избежать проблем с ФИФА из-за возможных нарушений правил перехода несовершеннолетнего футболиста.

Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.

"Барселона"набрала 43 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров также входят "Реал"(43) и "Атлетико"(35).