Скачать
Суббота, 25.01.2020
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Гол Милевского - в обзоре матча Динамо-Брест - Мариуполь (Видео)
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Свитолина уступила Мугурусе на Australian Open 2020 (Видео)
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге
Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге

СМИ: Интер представит Эриксена 27 января

СМИ: Интер представит Эриксена 27 января
11:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Полузащитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен продолжит карьеру в миланском "Интере".

Чёрно-синие официально представят датчанина 27 января, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны уже согласовали трансфер. Приобретение 27-летнего футболиста обойдётся "Интеру" в € 20 млн.

Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с лета 2013 года. Ранее хавбек защищал цвета амстердамского "Аякса". Контракт игрока со "шпорами" рассчитан до 30 июня.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.

Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)

"Интер", набрав 47 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил Мариуполю, но Динамо не победило
02 Барселона и Ювентус согласовали обмен футболистами
03 Как Владимир Кличко изменил жизнь профессионального футболиста
04 Удивительный промах Ибрагимовича - в обзоре матча Брешия - Милан (Видео)
05 Фьюри пообещал вернуть Руису чемпионские титулы и назвал для этого одно условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь