Карпаты отправились на сбор в Турцию

Новости спорта:Главный тренер команды Роман Санжар взял с собой 19-х футболистов.

25 января делегация львовского футбольного клуба "Карпаты" отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор, который продлится до 15 февраля.

Состав "Карпат":

вратари - Олег Кудрик, Валентин Горох;

защитники - Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;

полузащитники - Дмитрий Клёц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарина, Ростислав Лях;

нападающие - Кирилл Кириленко, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александру Бойчук.

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлёв.

В Турции "Карпаты" сыграют шесть спаррингов. Первый матч запланирован на 29 января, соперником "львов" будет чемпион Словакии - братиславский "Слован". Через три дня львовян ждать спарринг против другой словацкой команды - "Середь". На 5 февраля запланирована встреча против боснийского клуба "Тузла Сити". 8 февраля львовяне сыграют с узбекским "Металлургом" из Бекабада. 11 февраля "Карпаты" будут играть против "Кёге", представляющего второй дивизион чемпионата Дании. В заключительном поединке подопечные Санжара померяются силами с чемпионом Беларуси брестским "Динамо". Игра состоится 14 февраля.