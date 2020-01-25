Женская сборная Украины по футболу сыграет на международном турнире

В начале марта футболистки сборной Украины примут участие в международном турнире национальных команд Pinatar Cup в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.
В соревнованиях также будут играть сборные Шотландии, Исландии и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба УАФ.
Расписание турнира:
4 марта
Северная Ирландия - Исландия
Шотландия - Украина
7 марта
Исландия - Шотландия
Украина - Северная Ирландия
10 марта
Шотландия - Северная Ирландия
Исландия - Украина.
Напомним, что женскую сборная Украины в нынешнем году ожидают решающие поединки квалификации Евро-2021. Ближайшие матчи "сине-желтые" проведут 10 апреля на выезде с Черногорией и 14 апреля дома с Грецией.