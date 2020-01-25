Женская сборная Украины по футболу сыграет на международном турнире

Новости спорта:В марте украинские футболистки отправятся покорять Испанию.

В начале марта футболистки сборной Украины примут участие в международном турнире национальных команд Pinatar Cup в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

В соревнованиях также будут играть сборные Шотландии, Исландии и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба УАФ.

Расписание турнира:

4 марта

Северная Ирландия - Исландия

Шотландия - Украина

7 марта

Исландия - Шотландия

Украина - Северная Ирландия

10 марта

Шотландия - Северная Ирландия

Исландия - Украина.

Напомним, что женскую сборная Украины в нынешнем году ожидают решающие поединки квалификации Евро-2021. Ближайшие матчи "сине-желтые" проведут 10 апреля на выезде с Черногорией и 14 апреля дома с Грецией.