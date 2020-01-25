"Ловкость рук и никакого мошенничества": Лейпциг подписал Ольмо (Фото)

РБ Лейпциг на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником загребского Динамо Дани Ольмо.
Соглашение с испанцем рассчитано до 2024 года.
Ранее главным претендентом на трансфер Ольмо считался Милан, а Динамо предположительно отклонило предложения Лейпцига и Вулверхэмптона.
Испанское издание Marca сообщало, что трансфер обойдется немецкому клубу в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ольмо сыграл в 22 матчах, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач.
В январе Лейпциг также подписал вратаря Лас-Пальмаса Хосепа Мартинеса, который является воспитанником Барселоны.
На сегодняшний день подопечные Юлиана Нагельсманна лидируют в Бундеслиге и опережают идущую следом Баварию на четыре очка.