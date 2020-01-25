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"Ловкость рук и никакого мошенничества": Лейпциг подписал Ольмо (Фото)

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"Ловкость рук и никакого мошенничества": Лейпциг подписал Ольмо (Фото)
14:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: РБ Лейпциг

Новости спорта:Испанский полузащитник Дани Ольмо продолжит карьеру в стане лидера Бундеслиги.

РБ Лейпциг на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником загребского Динамо Дани Ольмо.

Соглашение с испанцем рассчитано до 2024 года.

Ранее главным претендентом на трансфер Ольмо считался Милан, а Динамо предположительно отклонило предложения Лейпцига и Вулверхэмптона.

Испанское издание Marca сообщало, что трансфер обойдется немецкому клубу в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл в 22 матчах, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач.

В январе Лейпциг также подписал вратаря Лас-Пальмаса Хосепа Мартинеса, который является воспитанником Барселоны.

На сегодняшний день подопечные Юлиана Нагельсманна лидируют в Бундеслиге и опережают идущую следом Баварию на четыре очка.

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Бундеслига, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, РБ Лейпциг.
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