"Ловкость рук и никакого мошенничества": Лейпциг подписал Ольмо (Фото)

Новости спорта:Испанский полузащитник Дани Ольмо продолжит карьеру в стане лидера Бундеслиги.

РБ Лейпциг на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником загребского Динамо Дани Ольмо.

Соглашение с испанцем рассчитано до 2024 года.

Ранее главным претендентом на трансфер Ольмо считался Милан, а Динамо предположительно отклонило предложения Лейпцига и Вулверхэмптона.

Испанское издание Marca сообщало, что трансфер обойдется немецкому клубу в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл в 22 матчах, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач.

В январе Лейпциг также подписал вратаря Лас-Пальмаса Хосепа Мартинеса, который является воспитанником Барселоны.

На сегодняшний день подопечные Юлиана Нагельсманна лидируют в Бундеслиге и опережают идущую следом Баварию на четыре очка.