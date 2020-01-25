Лидер Ливерпуля получил серьезную травму

Новости спорта:Садио Мане травмировал подколенное сухожилие и пропустит около 3-х недель.

Вулверхэмптон принимал Ливерпуль в матче 24-го тура АПЛ.

"Красные" в конце матча вырвали победу, однако без травм не обошлось.

Один из лидеров команды Садио Мане получил повреждение. Медики подозревают у футболиста травму подколенного сухожилия. В связи с этим врачи прогнозируют возвращение игрока на поле через три недели.

Исходя из этого, его участие в матче против Атлетико в 1/8 Лиги чемпионов остается под вопросом.

В текущем сезоне Мане сыграл за Ливерпуль в 31 матче, оформив 15 голов и совершив 11 результативных передач.