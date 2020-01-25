Легенды снова вместе: Дефо подпишет контракт с Рейнджерс

Новости спорта:Легендарный английский форвард Джермей Дефо продолжит карьеру в шотландском Рейнджерсе Стивена Джеррарда.

Рейнджерс подписали предварительный контракт с нападающим Джермейном Дефо, о чем сообщает официальный сайт клуба.

До лета 37-летний англичанин выступает за шотландский клуб на правах аренды из Борнмута.

По истечении контракта с Борнмутом в конце нынешнего сезона Дефо подпишет годичный договор с Рейнджерс на сезон 2020/21.

В нынешнем сезоне Джермейн забил 16 голов в 28 матчах команды во всех турнирах.

В чемпионате Шотландии подопечные Стивена Джеррарда отстают от лидирующего Селтика на два очка, но провели на игру меньше.