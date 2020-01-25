Легенды снова вместе: Дефо подпишет контракт с Рейнджерс

Рейнджерс подписали предварительный контракт с нападающим Джермейном Дефо, о чем сообщает официальный сайт клуба.
До лета 37-летний англичанин выступает за шотландский клуб на правах аренды из Борнмута.
По истечении контракта с Борнмутом в конце нынешнего сезона Дефо подпишет годичный договор с Рейнджерс на сезон 2020/21.
В нынешнем сезоне Джермейн забил 16 голов в 28 матчах команды во всех турнирах.
В чемпионате Шотландии подопечные Стивена Джеррарда отстают от лидирующего Селтика на два очка, но провели на игру меньше.