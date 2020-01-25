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Кавани отклонил предложение МЮ

Кавани отклонил предложение МЮ
16:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отклонил предложение Манчестер Юнайтед.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отклонил предложение Манчестер Юнайтед. По информации getfootballnewsfrance.com, уругваец получил предложение в 12 миллионов евро в год и три миллиона бонусов, однако отказал англичанам.

Отмечается, что Кавани принял окончательное решение перебраться в состав Атлетико. Однако остается неизвестным, состоится ли переход форварда в стан Матрасников в январе или уже в летний период. Сообщается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо намерен заполучить за зимний переход Кавани 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство действующего чемпиона Франции хочет как минимум 30 миллионов евро за Кавани. Главный тренер команды Томас Тухель заявил, что для ПСЖ на сегодняшний день лучше сохранить Кавани в составе парижан.

Эдинсона также связывают с интересом Атлетико и Челси. В свою очередь, Ман Юнайтед находится в поиске форварда в связи травмой Маркуса Рашфорда, который пропустит до трех месяцев из-за двойного стрессового перелома спины.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист. Уругваец проигрывает конкуренцию арендованному у Интера Мауро Икарди.

Ман Юнайтед находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды команды Оле-Гуннара Сульшера 34 очка.

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ПСЖ, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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