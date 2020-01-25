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Заря не сумела забить в ворота польского Пяста на сборах в Турции (Фото)

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Заря не сумела забить в ворота польского Пяста на сборах в Турции (Фото)
17:25 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: ФК Заря

Новости спорта:Луганчане провели третий спарринг на сборах в турецком Белеке.

"Заря" провела товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. Луганская команда сыграла в нулевую ничью с польским. "Пястом".

Игра была довольно равной, без грубых ошибок и фолов, но и также без большого абилия голевых моментов.

29-го января "Заря" проведет свой следующий и финальный спарринг на первом сборе с сербским коллективом "Вождовац".

"Заря" - "Пяст" - 0:0 (0:0)

"Заря": Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев (Артем Мильченко, 75), Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 82), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кочергин, 40 (Андрейс Цыганикс, 60), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 70), Максим Лунев (Владимир Белоцерковец, 42).

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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