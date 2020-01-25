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Легионер и экс-карпатовец: кем усилился Олимпик в январе

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Легионер и экс-карпатовец: кем усилился Олимпик в январе
17:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Висенте Гомеса ушли на девятом месте.

Олимпик на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитниками Даниэлем Романовским и Назаром Вербным.

Соглашения обоих футболистов рассчитаны на два года.

Литовский хавбек Романовский с февраля прошлого года выступал за Кауно Жальгирис, за который сыграл в 5 матчах минувшего сезона.

Вербный находился без клуба после того, как покинул Карпаты в январе. Назар также выступал за львовский Рух на правах аренды.

Зимой донецкий клуб уже подписал вратаря Артема Кичака, полузащитника Тимура Чогадзе и форварда Максима Дегтярева, а также арендовал у Динамо защитника Никиту Кравченко.

На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Висенте Гомеса ушли на девятом месте в таблице Премьер-лиги.

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