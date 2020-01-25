Легионер и экс-карпатовец: кем усилился Олимпик в январе

Олимпик на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитниками Даниэлем Романовским и Назаром Вербным.
Соглашения обоих футболистов рассчитаны на два года.
Литовский хавбек Романовский с февраля прошлого года выступал за Кауно Жальгирис, за который сыграл в 5 матчах минувшего сезона.
Вербный находился без клуба после того, как покинул Карпаты в январе. Назар также выступал за львовский Рух на правах аренды.
Зимой донецкий клуб уже подписал вратаря Артема Кичака, полузащитника Тимура Чогадзе и форварда Максима Дегтярева, а также арендовал у Динамо защитника Никиту Кравченко.
На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Висенте Гомеса ушли на девятом месте в таблице Премьер-лиги.