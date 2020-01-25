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Правой - коронный, левой - похоронный: Зубков отметился дублем за Фради (Видео)

Правой - коронный, левой - похоронный: Зубков отметился дублем за Фради (Видео)
18:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский футболист приносит уверенную победу подопечным Сергея Реброва.

Украинский полузащитник Ференцвароша Александр Зубков оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Венгрии против Пакша (4:0).

На 3-й минуте матча Зубков вывел Фради вперед. Во втором тайме Александр оформил дубль, установив окончательный счет встречи. На 70-й минуте украинец был заменен.

Весь матч за Ференцварош провел украинский полузащитник Игорь Харатин. Напомним, что главный тренер Фради — Сергей Ребров.

В нынешнем сезоне Зубков провел 28 матчей за Ференцварош, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на семь очков. Следующий матч команда Реброва проведет 1 февраля против Кишварды.

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Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола, Александр Зубков.
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