Шахтер добыл первую победу в 2020 году (Видео)

Новости спорта:Сергей Кривцов помог "горнякам" победить польский Лех.

Шахтер в первом контрольном поединке на сборе в Турции обыграл польский Лех со счетом 1:0. Единственный гол во встречи забил защитник Сергей Кривцов.

За Горняков сыграли форвард Владислав Вакула и защитник Игорь Кирюханцев, которые вернулись в команду из аренды в Мариуполе. Также игровое время получил полузащитник Фернандо, вернувшийся из Спортинга.

Отметим, что за Лех сыграл украинский защитник Владимир Костевич.

Следующий товарищеский матч Шахтер проведет завтра, 26 января, против сербской Войводины.

Горняки ушли на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы УПЛ. 20 февраля Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Обзор матча:

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) — Лех (Познань, Польша) 1:0 (0:0)

Гол: Кривцов, 50

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46, Трубин, 68), Болбат (Кирюханцев, 68), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 61), Исмаили (Сиприано, 61), Степаненко (Маркос Антонио, 61), Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Патрик (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Мораес (Фернандо, 46, Сикан, 82)