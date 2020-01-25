Как там ваши ставки: Валенсия шокировала Барселону на Месталье (Фото, Видео)

Новости спорта:Валенсия подарила шанс Реалу выйти в единоличные лидеры Примеры.

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде уступила со счетом 2:0 Валенсии.

Летучие мыши могли открывать счет в противостоянии еще в первом тайме, но Макси Гомес не реализовал пенальти.

Во второй половине игры Валенсия вышла вперед после автогола Жорди Альбы, а на 77-й минуте Макси Гомесу удалось отличиться с игры.

Обзор матча:

Барселона продолжает опережать Реал по дополнительным показателям, но завтра команда Зидана в случае ничьей или победы в игре с Вальядолидом опередит каталонцев. Валенсия вышла на пятое место.

Команда Сетьена в следующем туре 2 февраля сыграет с Леванте, Валенсия 1 февраля примет Сельту.