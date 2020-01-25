Лидер Бундеслиги потерпел обидное поражение во Франкфурте

Новости спорта:РБ Лейпциг проиграл франкфуртскому Айнтрахту.

В рамках 19-го тура Бундеслиги лидирующий в турнирной таблице РБ Лейпциг проиграл франкфуртскому Айнтрахту со счетом 0:2.

В первом тайме забитых мячей не было, а во втором на 48-й минуте счет открыл Алмами Туре. Удвоил счет в компенсированное время Филип Костич.

После этого поражения Боруссия Менхенгладбах находится на расстоянии двух очков от РБ Лейпцига, а Бавария в случае победы над Шальке будет отставать лишь на одно очко.

Обзор матча:

Подпечные Юлиана Нагельсманна имеют в своем активе 40 очков после 19-ти туров. Айнтрахт находится на девятом месте с 24 очками.

В следующем туре Быки сыграют 1 февраля с Боруссией М, а Айнтрахт встретится в тот же день с Фортуной.