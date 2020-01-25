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Наставник Десны дал дерзкий совет Шевченко

Наставник Десны дал дерзкий совет Шевченко
21:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился мнением, кто из игроков его команды мог бы попасть в сборную Украины.

«Наверняка штаб Андрея Николаевича просматривает все наши матчи и в курсе способностей каждого потенциального игрока сборной. Он знает, какие позиции ему нужно усилить или освежить.

На мой взгляд, сборной не помешают скоростные фланговые исполнители. В нашей команде есть техничные быстрые фланговые игроки. Например, Картушов или Калитвинцев.

Про Калитвинцева вечно говорили — мол, хрустальный, но за полгода у нас не пропустил не то что ни одной игры — ни одной тренировки.

Помимо Калитвинцева, думаю, нападающий Филиппов мог бы получить шанс. Он сейчас второй бомбардир чемпионата Украины вместе с Ледневым после Мораеса в чемпионате.Саша забил девять мячей и еще пару положил в Кубке Украины.

Имереков — один из лучших центральных защитников в Украине. Он очень скоростной, от него никто не убежит.

Я ни в коем случае не навязываю своего мнения, но мне кажется, Имереков мог бы получить шанс в каком-то товарищеском матче», – сказал Рябоконь в интервью журналу «Футбол».

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Андрей Шевченко, Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Александр Рябоконь.
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