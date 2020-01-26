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Гвардиола: Ливерпуль стал бы чемпионом везде

Гвардиола: Ливерпуль стал бы чемпионом везде
09:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский специалист Хосеп Гвардиола уверен, что будущий чемпион английской Премьер-лиги уже известен.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз поделился мнением о Ливерпуле, главном конкуренте "горожан" в борьбе за чемпионство английской Премьер-лиги.

"Красные" уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ, поэтому испанский специалист считает, что именно Ливерпуль завоюет золотые медали по итогам текущего сезона.

"Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии. Они стали бы чемпионами везде, добыв 22 победы и одну ничью в 23-х турах".

"В Испании с теми очками, которые сейчас есть у Манчестер Сити, мы отставали бы от лидера на несколько пунктов. Аналогичная ситуация с Германией и Италией".

"Ливерпуль — просто фантастический, феноменальный, ошеломляющий. Мы должны принять это и извлечь из этого урок", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Ливерпуль лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 23-х турах 67 очков. Манчестер Сити, в свою очередь, занимает вторую строчку с 51 пунктом в 24-х поединках.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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