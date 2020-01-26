Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Кьеза - Дос Аньос. Видео боя
Кьеза - Дос Аньос. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть
Масс-старты завершат этап Кубка мира по биатлону в Поклюке: где и когда смотреть
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Гути: Роналду смог выиграть пять "Золотых мячей" в эпоху Месси

Гути: Роналду смог выиграть пять "Золотых мячей" в эпоху Месси
10:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гути прокомментировал достижения португальского феномена.

Бывший игрок "Реала" Гути, ныне возглавляющий "Альмерию", высказался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси и форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Да, я выбираю Месси, но высоко ценю и Роналду — он отличный футболист. Месси более талантливый, а Роналду — результат собственного труда. Он очень амбициозен. Роналду удалось выиграть пять „Золотых мячей“ в эпоху Месси. Это невероятно. В "Реале" Роналду был крайне важен для команды, кроме массы забитых голов, он проявлял себя в больших матчах. "Реалу" его не хватает", — приводит слова Goal.com.

В текущем сезоне Месси принял участие в 16 матчах чемпионата Испании. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Роналду в текущем сезоне сыграл в 17 матчах Серии А, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду открывает новую гостиницу в Мадриде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Редкач - Гарсия: события боя
02 Наставник Десны дал дерзкий совет Шевченко
03 Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
04 Бывшего чемпиона мира по боксу избили и ограбили
05 Редкач - Гарсия. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь