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Месси повторил антирекорд по количеству ударов без голов

Месси повторил антирекорд по количеству ударов без голов
11:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону».

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов, сообщает OptaJose. В матче с «Валенсией» аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Это стало повторением антирекорда 2017 года. В игре с «Депортиво» на «Камп Ноу» Месси также нанёс 11 ударов и не смог поразить ворота соперника.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Валенсия разобрала Барселону на "Месталье" (Видео)

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Примера, Новости футбола.
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